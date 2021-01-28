В Нижнекамске прокуратура обязала УК устранить трещины на фасаде дома, из-за которых появилась плесень

В Нижнекамске прокуратура заступилась за жителей многоквартирного дома №64 на улице Сююмбике, где из-за трещин на фасаде появилась плесень, а в сильные морозы в квартирах опускается температура. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ведомство внесло в адрес директора управляющей компании ООО «УК ПЖКХ-17» представление об устранении нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: kzn.ru

Кроме этого, по итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении старшего мастера по текущему ремонту по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений».

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани проверит работу управляющих компаний города после трех случаев травмирования людей из-за падения сосулек и схода снега с крыш.

Ольга Плешкова