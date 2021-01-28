Сбербанк в Татарстане за 2020 год зарегистрировал бизнесы более 2 000 предпринимателей

В 2020 году в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк с помощью сервиса по юридическому оформлению и запуску предприятий «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС, 18+) было проведено более 2 000 регистраций ИП/ООО с одновременным открытием счета. В течение года доля регистраций, проведенных через сервис, выросла на 150%.

Для клиентов Сбербанка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в том числе с системой налогообложения налог на профессиональный доход (самозанятость)) или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.

Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в банк, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счета не взимаются. Регистрация бизнеса — ИП или ООО с одним учредителем — через партнеров или отделения банка занимает по времени до 4 дней. При этом клиенту требуется пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетную запись в Сбербанк Онлайн.

Сотрудники банка оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке документов в налоговую службу. Открытие счета осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Наше отделение продолжает активно развивать технологические меры поддержки малого бизнеса. Одним из наиболее динамично-развивающихся направлений является сервис РБиДОС, который работает второй год. Всего за 4 дня предприниматели могут получить регистрацию и бесплатный расчетный счет для начала своей деятельности».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»