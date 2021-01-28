Власти Татарстана обещали разобраться с жилищной проблемой участковых Верхнего Услона

В зону критики руководителя МВД по Татарстану попали сегодня руководители Верхнеуслонского района республики. Там, по словам Артема Хохорина, стали непригодны для проживания два ранее построенных административно-жилых комплекса для участковых уполномоченных и членов их семей.

В результате такой комплекс в Шеланге пришлось закрыть.

«Мы не можем позволить, чтобы семья сотрудника с тремя детьми находилась в таких условиях», — сообщил на коллегии ведомства министр.

Фото: Ирина Плотникова

После доклада Хохорина глава республики Рустам Минниханов поручил руководителю аппарата президента РТ Асгату Сафарову взять эту проблему на контроль и добиться проведения ремонта в данных комплексах. Попросил разобраться, не связано ли быстрое обветшания объектов с некачественно выполненными строительными работами. Дал понять, что республиканский бюджет готов оказать поддержку, если финансов в муниципалитете не хватит.

Ольга Плешкова