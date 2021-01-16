В соцсетях появилось видео драки возле закрытых баров на Профсоюзной в Казани

В соцсетях появилось видео драки молодых людей возле баров на улице Профсоюзной. Судя по всему, в потасовке могли участвовать до 10 человек.

Ролик появился около часа ночи, при этом в такое время бары уже час как не принимают посетителей — по крайней мере, официально, по требованиям властей. На кадрах можно разглядеть потасовку, не менее двух людей сидят на снегу.



Ранее массовая драка произошла в Зеленодольске. Потасовка между двумя мужчинами привела к тому, что они позвали на помощь не меньше 20 человек с каждой стороны, вооруженных железными прутьями.

Ольга Плешкова