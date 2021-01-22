Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают гражданину о возбуждении на него уголовного дела по заявлению ЦБ.

«Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ЦБ напомнили гражданам, что не следует сообщать неизвестным позвонившим персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по ним операциям и т.д. Злоумышленники используют эту информацию для хищения денег.

Ранее СМИ писали о том, что с января по декабрь прошлого года через телефонные звонки и интернет мошенники получили от россиян около 150 млрд рублей. Из указанной суммы 66 млрд рублей потерпевшие перевели лжепредставителям финансовых организаций по телефону и снимая деньги в банкоматах.



Татьяна Демина