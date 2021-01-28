Прифтис: «Победа над «Морнаром» приблизила УНИКС к следующему раунду Еврокубка»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу казанской команды над черногорским клубом «Морнар Бар» (87:70) в матче топ-16 Еврокубка.

По его словам, решающим фактором стала качественная игра казанцев в обороне, благодаря чему его команде удалось сдержать лидеров соперника.

«Поздравляю игроков. Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Это наша третья победа подряд, она приближает нас к следующему этапу Еврокубка. Мы знали, что это будет трудно, у «Морнара» очень хороший атакующий потенциал, они набирают много очков. У них есть множество игроков с броском с дальней дистанции, из-под кольца, поэтому мы ожидали жесткой игры. Если бы не наша хорошая игра в обороне, у нас было бы меньше возможностей выиграть», — считает Прифтис.

Фото: eurocupbasketball.com

Тренер казанцев также отметил, что ответная игра в Казани станет еще сложнее, чем матч в Черногории.



«Мы должны быть сосредоточены в следующем матче. Мы ожидаем другой игры в Казани. Мы знаем, что некоторые вещи будут изменены после подписания Хэмилтона. Он огромен и очень хорошо блокирует удары, и мы ожидаем другой картины. По крайней мере, в обороне от «Морнара». И я должен упомянуть, что потеря Пуллена очень существенна. Он является одним из главных бомбардиров в «Морнаре», — заявил Прифтис.

Ранее команда Прифтиса выиграла оба матча топ-16 Еврокубка, обыграв «Андорру» (73:66) и «Гран Канарию» (73:62). Подробнее о победе казанцев над испанцами читайте в материале «Реального времени».