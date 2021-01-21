Шаг к плей-офф: УНИКС обыграл своего главного соперника в Топ-16 Кубка Европы

Прогресс в игре и результатах команды Димитриса Прифтиса очевиден. Если в декабре команда трижды проиграла («Зениту», «Ховентуту» и ЦСКА), то в новом календарном году она не знает поражений уже в пяти матчах. После стратегически важного выигрыша в Андорре и уже второй подряд победы над серебряным призером Единой лиги ВТБ «Химками» в первом домашнем матче стадии Топ-16 Еврокубка казанцы принимали на паркете «Баскет-холла» «Гран-Канарию». Успех в этом матче фактически гарантировал хозяевам выход в плей-офф. На игре побывал корреспондент «Реального времени» Александр Норден.

УНИКС танцует от печки

После четырех (в четырех матчах) январских успехов в чемпионате подопечные Прифтиса поднялись на третью строчку в таблице Лиги ВТБ, сравнявшись по числу побед (9) с чемпионом России ЦСКА. Армейцы стали последней командой, отобравшей в этом сезоне очки у казанцев, а победа в минувшее воскресенье в Баскетбольном центре Московской области стала, по словам сменившего на тренерском посту БК «Химки» Римаса Куртинайтиса Андрея Мальцева, «абсолютно заслуженной… в достойной игре, украшении для Лиги ВТБ».

Радует, что стабилизация игры команды совпала с раскрытием творческого потенциала лидеров, которых, как выяснилось, в серьезно обновившемся УНИКСе, хватает. Если настоящим вожаком, как и подобает капитану, остается Джамар Смит, не набирающий меньше 14 очков за игру и подчас вытаскивающий поединки в одиночку (как с «Зеленой Гурой»), то и его партнеры — Канаан, Теодор, Уайт — стремятся, что называется, соответствовать. Кто-то из них, как правило, выходит в той или иной встрече на первый план — как Теодор с его 28 очками против «Автодора», Холланд с 22 баллами в Перми или Канаан с серией трехочковых с «Химками», кто-то приятно радует (как и Смит) игрой без спадов от матча к матчу — здесь на первый план выходит фигура Окары Уайта. И скамейка, что очень важно, всегда без раскачки готова дать солистам и скорерам передохнуть без угрозы результату.

Настоящим вожаком, как и подобает капитану, остается Джамар Смит, не набирающий меньше 14 очков за игру и подчас вытаскивающий поединки в одиночку

В Европе дела тоже складываются неплохо. На первом этапе Еврокубка татарстанцы потерпели немало поражений — 4 в 10 матчах, но в итоге стали вторыми в неслабой группе, где все огорчали всех. Второй групповой этап они начали с победы над «Морабанком», представляющим на континенте и в испанском чемпионате крохотную Андорру — 73:66. Причем главными творцами победы стала задняя линия дружины Прифтиса — «малыши-оборонцы» Канаан, Холланд и Смит на троих набрали 42 очка, не забывая, как видно из количества набранных соперником очков, о своих прямых обязанностях.

Если ознакомиться с интервью греческого рулевого казанцев после январских игр, то видно, что главной причиной последних побед наставник считает найденную его подопечными игру в обороне. Да, периодически он заговаривает о том, что «надо лучше играть в нападении», но то, что главным в построении победной игры специалист увидит «танцы от печки (читай обороны)», сомнений не вызывает. Послесловие Прифтиса после поединка в Химках — «…мы показали хорошую защиту, что дало нам больше возможностей для победы» — можно смело ставить как автоответчик, который вместо тренера будет отвечать на вопрос о причинах каждого очередного удачного выступления его команды.

Главной причиной последних побед наставник считает найденную его подопечными игру в обороне

Ключ к победе — в противостоянии «малышей»

Клуб «Гран-Канария» из культового для туристов всего мира Лас-Пальмаса был образован в 1963-м, в 80—90-е барахтался между Сегундой (Примерой В — вторым испанским дивизионом) и лигой АСВ, а с 1995 уже ни разу не вылетал из лиги ЕВА (так теперь называется элитная лига). Однако успехами в сильнейшем на континенте чемпионате островитяне похвастаться не могут — за четверть века максимум, чего они достигали, стадии четвертьфинала.

Зато в кубковой ершистости южанам не откажешь. Финалист Кубка (2016), финалист (2017) и обладатель (2016) Суперкубка Испании в сезоне-200910 дошел до 1/4 Кубка Европы, а через пять лет превзошел это достижение. В сезоне-2014/15 на первом этапе канарцы в группе с «Канту», «Асвелом» и «Дижоном» выбили «бинго» (10 побед из 10), вышли из группы Lost 32 и добрались до полуфинала, где жребий свел их с УНИКСом Евгения Пашутина, уже завоевывавшим этот трофей в 2011 году. Испанцы уже в «Баскет-холле» практически обеспечили себе победу в серии (83:70), а в ответном поединке довольствовались победой «на флажке» — 78:76.

По именам-то и нынешнее противостояние роднит фигуры Каймакоглу и Антипова. В составе «Гербалайф Гран-Канарии» никого не осталось с сезона, когда, преодолев барьер в лице УНИКСа, островитяне вышли в финал, в котором уступили «Химкам». А ведь пять лет назад цвета клуба из Лас-Пальмаса защищали такие приметные индивидуальности, как американец Уолтер Тавареш, ставший лучшим блокирующим турнира, или словак с американским паспортом Кайл Курич, ныне разгоняющий атаки «Барселоны».

Есть интересные фигуры и в нынешней «Гран-Канарии». Атакующий защитник Эй Джей Слоутер с опытом выступления за «Виллербан», «Страсбур», «Бетис» и другие европейские середняки, незаменим в организации нападения как клуба из Лас-Пальмаса, так и сборной Польши. До этой сборной в ближайшее время имеет все шансы дорасти талантливый 18-летний центровой «Гран-Канарии» Александр Бальцеровски. Еще один игрок задней линии Эндрю Альбиси прошел через все молодежные возраста сборной Франции, в 2010 стал чемпионом Европы (U-20) и вырос в признанного снайпера в «Андорре» (с которым УНИКС встречался и когда француз там играл, и ныне) и «Зените» из Санкт-Петербурга. Неплохо играют еще один разыгрывающий Фабио Сантана, до сих пор в приличной форме сербский форвард-ветеран Оливер Стевич с опытом выступлений за «Црвену Звезду», «Ховентут», «Зелену Гуру».

Цепкая защита с обеих сторон в первой четверти практически исключила быстрые атаки и проходы под щит, и поэтому счет рос медленно

Если в первом туре УНИКС победил в гостях, то его сегодняшний соперник, несмотря на 23 очка Слотера и 16 баллов (плюс 7 подборов) еще одного разыгрывающего (с опытом более чем 150 игр в НБА) Шона Килпатрика, на родной «Гран-Канария Арене» неожиданно уступил скромному черногорскому «Морнар Бару» 100:102, и выезд в Казань приобрел для подопечных Порфирио Фисака еще большее значение. Кстати, череда неудач подопечных 55-летнего специалиста осенью привела к разговорам о замене наставника на именитого Жоао Пласа, но слухи так и остались слухами. Путевок в плей-офф всего две, кандидатов четыре, и неясно, кто фаворит. Все в Казани, скорее всего, должно было решиться в противостоянии сильнейших линий команд — задних. И в этом плане предматчевые слова Димитриса Прифтиса, очередной трибют игре в обороне, звучали вполне естественно: «Домашнюю игру важно выиграть… Нам нужно быть сильнее и эффективнее в защите. Также нужно контролировать мяч при переходах, не дать забивать открытые броски, так как у них много хороших снайперов».

Американцы зажигают в дебюте

В матче у хозяев не могли (по предматчевой информации) из-за повреждений принять участие Нейт Уолтерс и Джон Холланд. Но скамейка в этом сезоне у казанцев глубокая, так что потери бойцов отряд обязан был не заметить. Тем не менее Холланд вышел в стартовой пятерке с четырьмя соотечественниками — Канааном, Уайтом, Морганом и Теодором. Канаан дальним попаданием распечатал табло через полторы минуты после стартового свистка, еще минута потребовалась Шурне, чтобы распечатать кольцо хозяев — начало выдалось малорезультативным. Еще один американец Окойе ответил Канаану своим точным попаданием из-за дуги — в день инаугурации нового президента США на татарстанском паркете бал принялись править земляки Джона Байдена. Цепкая защита с обеих сторон в первой четверти практически исключила быстрые атаки и проходы под щит, и поэтому счет рос медленно. Дальние и средние броски ни тем, ни другим не удавались, кольца «выплевывали», казалось бы, верные мячи. Самым ярким событием стартовой четверти стали 4 подряд очка Уолтерса (его тоже не ждали, но и он поправился) на последней минуте. Этот маленький подвиг и «трюндель» Смита одновременно с сигналом на перерыв позволили УНИКСу создать небольшой задел — 17:11.

Почти четыре минуты второй десятиминутки казанцы не могли забить, пока Клименко двумя точными штрафными не восстановил равновесие

Клименко результативнее Смита. Вы раньше это видели?

Проигрывая, Фисак решил добавить мощи в «забойную линию» — заменивший на позиции центрового худенького Бальцеровского грузинский крепыш Бурджанадзе забил в первом же проходе под щит. На 13-й минуте испанский форвард Хавьер Бейран сравнял счет — как быстро УНИКС добился преимущества, так же быстро его и растерял — 17:19 после двухочкового Слоутера, и после провала 0:8 на старте второй четверти Прифтис вынужден взять тайм-аут.

Почти четыре минуты второй десятиминутки казанцы не могли забить, пока Клименко (приятная неожиданность) двумя точными штрафными не восстановил равновесие. Последовала череда потерь уже у канарцев, и здесь как нельзя к месту пришлось второе точное дальнее попадание Смита — 22:19. За 5 минут до большого перерыва счет (22:20) больше соответствовал игре плохоньких женских команд, количество ошибок зашкаливало и содержание встречи оставляло желать лучшего. На каждый точный бросок приходилось по 4-5 смазанных, и рубежа в 30 очков соперники достигли лишь к концу второго периода. Лидер по счету менялся практически после каждой результативной атаки (а таковых было немного), и на большой перерыв соперники ушли при скромных 33:30 Главным героем же этого отрезка смело можно назвать вошедшего в игру со скамейки Клименко — Артем набрал 9 очков (Смит — 8), причем хладнокровно реализовал 4 из четырех штрафных — уникальное достижение для 215-сантиметрового центрового. У испанцев самым результативным в первой половине был Окойе — 7 баллов, но в отличие от Клименко штрафные он мазал безбожно.

Третья четверть: прицел налажен

Джордан Теодор красивым проходом под кольцо и эффектным завершением положил начало более скоростной игре хозяев после большого перерыва. Его почин продолжили Морган, Уайт и все тот же бесподобный Клименко, и через три минуты после возобновления игры отрыв УНИКСа впервые стал двузначным — 43:33. Впрочем, гостям хватило меньше минуты, чтобы ополовинить отставание, но что творил Клименко… это просто надо было видеть — 48:38 к исходу 25-й минуты и 13 очков (а также подборы, «смахивания» на партнеров и прочие полезные действия) российского центрового. Теперь уже Фисак берет тайм-аут — ситуация грозит выходом из под контроля. При этом сдвоенный польско-грузинский центр островитян больше обозначал свое присутствие на площадке — хозяев держали на еще вполне достижимом расстоянии опытные Слоутер, Стевич, Шурна. Что до Альбиси, то французский снайпер лишь на 27-й минуте набрал свои первые баллы, правда, сразу три.

Но мало-помалу гости остановили порыв хозяев паркета, а после точных штрафных вышедшего с 10 очками на первое место среди их шутеров Стевича вплотную приблизились к УНИКСу — 48:45. Под конец третьей четверти соперники окончательно наладили прицел, последовала серия точных попаданий, в том числе дальних, и на последний перерыв команды ушли при счете 56:50, который оставлял гостям реальные шансы склонить чашу весов в свою пользу.

Джон Браун добавил в кольцо мяч после блок-шота, сделанного Смиту

Корабль плывет

Последний игровой отрезок быстрее начали уже гости, но особых дивидендов им это не дало. На трехочковый Слоутера такой же цены броском ответил Канаан, Джон Браун добавил в кольцо мяч после блок-шота, сделанного Смиту, и те же +10 горели на табло к началу 35-й минуты. К ее концу Холланд и Браун довели разрыв до +15 — 68:53 — УНИКС отрывался от «Гран-Канарии» со скоростью набравшего крейсерский ход судна, отходящего от архипелага.

«Жители архипелага» заспешили и стали бросать неподготовленные «трешки». Подопечные Прифтиса резкими контратаками умело подставлялись под фолы и, хотя и сами промахивались из-за дуги, мешали сопернику набрать нужный ритм. Прифтис умело использовал оставшиеся у него тайм-ауты — в комплексе все эти меры работали, и даже уход сделавшего свое дело Клименко не ослабил игру казанцев. Концовку соперники вообще провели без высокорослых форвардов (центровые «Гран-Канарии» матч вообще провалили) — в последние три минуты УНИКС затянул испанцев в изматывающую позиционную борьбу и, казалось, уверенно доведет дело до крупной победы.

Но все таки снайперы «Гербалайфа» смогли возродить интригу. Два выстрела из-за дуги Окойе и Альбиси — и вот уже всего минус 6 для гостей за две минуты до финальной сирены. Но буквально на несколько секунд. Смит броском с отклонением опережает по очкам Клименко, хозяева промахиваются, но забирают почти все подборы, и матч завершается для них спокойно — 73:62. Победа с разницей «плюс 11» (73:62) приносит команде и важные очки в таблицу, и уверенность перед ответным матчем. К тому же она становится уже шестой в январе — год начат ударно, игра отлаживается. Корабль плывет…