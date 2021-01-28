Аэропорту Казани распланируют стратегию развития на 30 лет вперед

Фото: Максим Платонов

Татарстан намерен сразу на 30 лет вперед распланировать развитие воздушной гавани Казани: концепцию мастер-плана аэропорта сегодня представят президенту республики, а Минтранс РТ начнет поиск организации, которая разработает этот документ.



В новой концепции отразят строительство нового пассажирского терминала, о котором объявили еще в начале 2020 года, а также возведение грузового терминала, который разрабатывает группа «Волга-Днепр».

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба аэропорта Казани пока не комментирует концепцию мастер-плана. Но, по словам экспертов, уже сейчас ясно, что в документе нужно отразить решение ряда больных вопросов воздушной гавани: сейчас аэропорт страдает от недозагрузки в период пандемии, но скоро на смену может прийти совершенно другая проблема. Для развития аэропорта нужна инфраструктура, а под нее необходимо зарезервировать земли.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова