Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Список лечебных продуктов со следующего года пополнится 11 новыми наименованиями. Окончательная версия содержит 86 позиций.

В списке лечебных продуктов появятся специальные смеси для детей с ацидемией и лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») и для больных муковисцидозом.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

Как отмечается на сайте правительства РФ, «в основном это специализированные жидкие и сухие смеси, в том числе для зондового использования». Они закупаются детям на средства федерального бюджета и выдаются бесплатно по рецепту врача.

Также сегодня правительство РФ продлило бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. На эти цели из федерального бюджета в регионы направят боле 2,7 млрд рублей.



Татьяна Демина