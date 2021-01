УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» в матче Еврокубка

УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» (87:70) в матче топ-16 Еврокубка по баскетболу.

Решающий задел в игре казанцы сделали в концовке второй четверти, когда смогли оторваться в счете от соперника.

.@J__Theo25 does not want to be messed with @unicsbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2N7yO38brO