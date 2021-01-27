УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» в матче Еврокубка
УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» (87:70) в матче топ-16 Еврокубка по баскетболу.
Решающий задел в игре казанцы сделали в концовке второй четверти, когда смогли оторваться в счете от соперника.
.@J__Theo25 does not want to be messed with @unicsbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2N7yO38brO— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) January 27, 2021
Самым результативным игроком УНИКСа в матче стал Айзейя Кэнаан, набравший 18 очков.
Это третья победа казанской команды в топ-16 Еврокубка в трех матчах. УНИКС уверенно лидирует в своей группе.СпортБаскетбол
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