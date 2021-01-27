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УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» в матче Еврокубка

22:28, 27.01.2021
УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» в матче Еврокубка
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» (87:70) в матче топ-16 Еврокубка по баскетболу.

Решающий задел в игре казанцы сделали в концовке второй четверти, когда смогли оторваться в счете от соперника.

Самым результативным игроком УНИКСа в матче стал Айзейя Кэнаан, набравший 18 очков.

Это третья победа казанской команды в топ-16 Еврокубка в трех матчах. УНИКС уверенно лидирует в своей группе.

СпортБаскетбол
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