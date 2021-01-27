УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» в матче Еврокубка

УНИКС в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» (87:70) в матче топ-16 Еврокубка по баскетболу.

Решающий задел в игре казанцы сделали в концовке второй четверти, когда смогли оторваться в счете от соперника.

Самым результативным игроком УНИКСа в матче стал Айзейя Кэнаан, набравший 18 очков.

Это третья победа казанской команды в топ-16 Еврокубка в трех матчах. УНИКС уверенно лидирует в своей группе.