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В Татарстане запустят пилотный проект по вторичному использованию строительных отходов

20:56, 27.01.2021
В Татарстане запустят пилотный проект по вторичному использованию строительных отходов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане реализуют пилотный проект по запуску электронного сервиса «Обращение с отходами строительства и ремонта». С помощью него планируется снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет вовлечения таких отходов во вторичный оборот. Соответствующее соглашение подписал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и гендиректор IT-компании «Большая тройка» Артем Седов.

Фото: eco.tatarstan.ru

Сейчас на отходы стройиндустрии приходится 80% всех обнаруженных в республике несанкционированных свалок, отметил глава Минэкологии РТ Александр Шадриков в ходе итоговой коллегии.

В декабре прошлого года в Альметьевске ликвидировали строительную свалку на площади 58 679 кв. метров.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураТехнологии Татарстан
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