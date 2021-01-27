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В Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19

10:05, 27.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

В Татарстане за последние сутки зафиксировано 84 случая коронавируса. Это число выросло до 15 707 случаев. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Темп прироста составляет 0,5%. По словам Замалиевой, наблюдается снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей, когда темп прироста составлял 0,6%.

За сутки выздоровели 98 человек, всего — 12 138.

ОбществоМедицина Татарстан
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