В Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

В Татарстане за последние сутки зафиксировано 84 случая коронавируса. Это число выросло до 15 707 случаев. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.



Темп прироста составляет 0,5%. По словам Замалиевой, наблюдается снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей, когда темп прироста составлял 0,6%.

За сутки выздоровели 98 человек, всего — 12 138.