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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -7 градусов

05:29, 28.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 28 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -2—7 градусов. В Казани — от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -4°С до -7°С.

Общество Татарстан
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