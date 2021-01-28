Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -7 градусов

В четверг, 28 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.



Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -2—7 градусов. В Казани — от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -4°С до -7°С.