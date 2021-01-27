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В Казани вечером образовались 8-балльные пробки

17:42, 27.01.2021
В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в среду вечером наблюдаются 8-балльные пробки (по состоянию на 17.36). Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные пробки образовались на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Николая Ершова. Длинный затор в сторону Адмиралтейской слободы наблюдается на Кировской дамбе.

Также движение затруднено на улицах Лево-Булачной, Декабристов, Восстания, Короленко.

АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
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