В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани в среду вечером наблюдаются 8-балльные пробки (по состоянию на 17.36). Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Огромные пробки образовались на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Николая Ершова. Длинный затор в сторону Адмиралтейской слободы наблюдается на Кировской дамбе.
Также движение затруднено на улицах Лево-Булачной, Декабристов, Восстания, Короленко.АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
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