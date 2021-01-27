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В Казани ограничили движение по двум центральным улицам из-за ремонта здания КФУ

17:15, 27.01.2021
В Казани ограничили движение по двум центральным улицам из-за ремонта здания КФУ
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани временно ограничили движение пешеходов по улицам Карла Маркса и Жуковского. Это связано с ремонтом здания КФУ по адресу Карла Маркса, 43/10.

Для пешеходов закроют участок по улицам Карла Маркса, 43 и Жуковского, 10. Ограничение будет действовать до 9 июня, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в Казани до 18 февраля продлили частичное ограничение движения автомобилей по улице Братьев Касимовых.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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