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В Казани продлено частичное ограничение движения автомобилей по улице Братьев Касимовых

11:10, 27.01.2021
В Казани продлено частичное ограничение движения автомобилей по улице Братьев Касимовых
Фото: kzn.ru

В Казани до 18 февраля продлено частичное ограничение движения автомобилей по улице Братьев Касимовых. Информация опубликована на сайте мэрии Казани.

Ограничение продлено возле дома №41а по улице Братьев Касимовых. Это связано с работами по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Ранее из-за строительства метро до 21 октября ограничили движение по улице Фучика

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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