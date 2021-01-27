В Казани продлено частичное ограничение движения автомобилей по улице Братьев Касимовых
В Казани до 18 февраля продлено частичное ограничение движения автомобилей по улице Братьев Касимовых. Информация опубликована на сайте мэрии Казани.
Ограничение продлено возле дома №41а по улице Братьев Касимовых. Это связано с работами по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения.
Ранее из-за строительства метро до 21 октября ограничили движение по улице Фучика
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