Двоих казанцев обвиняют в фальсификации реестра юрлиц и хищении прав, дело направили в суд

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Следственные органы Татарстана завершили расследование в отношении 66-летнего и 43-летнего жителей Казани, обвиняемых в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, фальсификации единого государственного реестра юрлиц и незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщает МВД по РТ.



В 2015—2016 годах обвиняемые, один из которых был директором и одним из двух учредителей ООО «Спецавтоматика», похитили право на имущество фирмы — земельный участок и строения в Советском районе Казани на сумму 54 млн рублей.

Злоумышленники уговорили бывшую супругу второго учредителя фирмы обратиться в суд с иском о разделе имущества, в том числе доли в обществе с ограниченной ответственностью, которую позднее хотели выкупить у нее по заниженной цене. Она отозвала иск после того, как потерпевший объяснил ей ситуацию.

После этого обвиняемые сделали фальшивые документы, в числе которых были заявление о выходе потерпевшего из ООО и решение о распределении его доли в пользу обвиняемого. Документы были нотариально заверены, а затем изменения внесли в Единый государственный реестр юрлиц. После этого обвиняемые учредили новое ООО и передали туда все имущество «Спецавтоматики».

Фото: pixabay.com

Дальнейшие действия злоумышленников пресек потерпевший — он добился в суде признания недействительными заключенных ими сделок. Также удалось установить, что один из обвиняемых незаконно хранил у себя дома патроны, их изъяли при обыске.

Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в суд.