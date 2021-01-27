Прокуратура Челнов намерена обжаловать приговор мужчине, избившему 11-летнего ребенка, задевшего палкой окно

Прокуратура Набережных Челнов намерена обжаловать приговор местному жителю, который избил 11-летнего ребенка, задевшего веткой окно его квартиры, сообщает пресс-служба надзорного органа. Его приговорили к 1 году 10 месяцам ограничения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.

Гособвинение запрашивало для подсудимого пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также прокуратура поддержала иск законного представителя ребенка на 1 млн рублей и иск ведомства на 3 138 рублей.

Однако суд переквалифицировал действия жителя Челнов со статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на статью 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Фото: realnoevremya.ru

Гражданский иск законного представителя потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального и материального вреда удовлетворили частично, взыскав 250 тыс. рублей. Иск прокуратуры удовлетворили в полном объеме.



Напомним, что происшествие случилось в Набережных Челнах 16 августа 2020 года. Двое 11-летних мальчишек строили шалаш в поселке ЗЯБ. Собрав ветки, они несли их мимо многоквартирного жилого дома. При этом одна из веток задела окно на первом этаже, после чего хозяин квартиры выскочил на улицу. Мужчина схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости.



Татьяна Демина