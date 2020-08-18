«Схватил за горло и бросил на асфальт»: в Челнах задержан подозреваемого в нападении на ребенка

Следком по РТ задержал 26-летнего жителя Набережных Челнов по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.



По версии следствия, 16 августа 2020 года двое 11-летних мальчишек строили шалаш в поселке ЗЯБ в Челнах. Собрав ветки, они несли их мимо многоквартирного жилого дома. При этом одна из веток задела окно на первом этаже, после чего хозяин квартиры выскочил на улицу. Мужчина схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Тут вмешались прохожие, и продолжать побои мужчина не стал. Мальчик вернулся домой и рассказал о случившемся. По горячим следам подозреваемого в нападении задержали сотрудники Росгвардии.

Ребенок госпитализирован. Задержанный причастность к преступлению признал частично. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.