Верховный суд Татарстана отложил оглашение решения по делу «Лизинг-гранта»

Из-за технического сбоя Верховный суд Татарстана отложил оглашение решения в апелляционной инстанции по делу «Лизинг-гранта» на сутки — нет связи с СИЗО Оренбурга, где находится осужденная супруга экс-главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Марина Халиуллина. Об этом сообщили в суде.

Связь с Оренбургом пропала 1,5 часа назад, когда апелляционная тройка уже начала оглашать свое решение.

Напомним, в декабре сообщалось, что к 7 годам колонии общего режима приговорили бывшего президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина. Он признан виновным по 12 эпизодам мошенничества по предварительному сговору с общим ущербом 17 млн рублей, а также в трех неудавшихся попытках похитить средства на поддержку предпринимателей по программе «Лизинг-грант». Суд посчитал, что наличие онкологического диагноза и ходатайство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова — не основание смягчать меру пресечения осужденному. Марина Халиуллина также была приговорена к 6 годам колонии общего режима.

