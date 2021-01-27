Лилия Галимова: «Стереотипа о том, что женщина из мусульманского региона должна сидеть дома, точно нет у руководства Татарстана»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уверена, что женщина может сделать политическую карьеру в республике.

«Стереотипа о том, что женщина из мусульманского региона должна сидеть дома, точно нет у руководства Татарстана. Рустам Нургалиевич — человек современный. Для него неважно, женщина — не женщина, если человек любит землю, на которой работает, если он трудолюбив, если он может что‑то сделать для республики — это главное, а не пол, конечно же», — сказала Галимова в интервью журналу «Татарстан».

В пример она привела помощника президента РТ Наталию Фишман-Бекмамбетову, курирующую обустройство общественных пространств в регионе: «Разве не отличный пример того, каких результатов может добиться женщина-руководитель?!»