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Экономика

Объем инвестиций в Татарстан из Московской области вырос в 2,6 раза

10:18, 27.01.2021
Объем инвестиций в Татарстан из Московской области вырос в 2,6 раза
Фото: скриншот

Татарстан за январь — сентябрь 2020 года привлек из других регионов инвестиции в размере 18,3 млрд рублей. Вложения компаний из Московской области выросли в 2,6 раза.

Общий объем инвестиций из регионов вырос на 13,7%, сообщили в среду на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ.

Объем поступивших инвестиций из-за рубежа за 9 месяцев составил $376,4 млн. Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия.

Однако из-за пандемии коронавируса инвестиционные потоки по всему миру сократились, по данным ООН, они уменьшились на 42%. В России прямые иностранные инвестиции упали на 86,2%, подсчитали эксперты Всемирного банка.

ЭкономикаИнвестиции Татарстан
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