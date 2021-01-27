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Александр Кокорин официально перешел в «Фиорентину»

11:29, 27.01.2021
Александр Кокорин официально перешел в «Фиорентину»
Фото: acffiorentina.com

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт футболиста с «Фиорентиной» рассчитан сроком до 2024 года. Сумма трансферной сделки составила 4,5 миллионов евро.

Фото: acffiorentina.com

Официальная презентация Кокорина в качестве футболиста «Фиорентины» состоится сегодня вечером, 27 января.

Подробнее о трансферной сделке с участием Кокорина читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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