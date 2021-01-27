Александр Кокорин официально перешел в «Фиорентину»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Контракт футболиста с «Фиорентиной» рассчитан сроком до 2024 года. Сумма трансферной сделки составила 4,5 миллионов евро.
Официальная презентация Кокорина в качестве футболиста «Фиорентины» состоится сегодня вечером, 27 января.
Подробнее о трансферной сделке с участием Кокорина читайте в материале «Реального времени».СпортФутбол
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