В Казани цены на рынке наружной рекламы упали на 30%

Фото: Илья Репин (архив)

Загрузка рынка наружной рекламы в Казани к концу 2020 года вернулась к докризисным показателям. Однако цены упали на 20—30%.

В марте заполняемость цифровых рекламных конструкций составляла 61%, сообщили в управлении наружной рекламы исполкома Казани. В апреле она упала до 28%, в мае достигла 13%, пишет РБК. Заполняемость статичных щитовых поверхностей упала в два раза.

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти рассчитывают, что в 2021 году состояние отрасли наружной рекламы будет улучшаться, исходя из эпидемиологической обстановки.

Руководитель медиа группы «РИМ» Илья Фомин отметил, что господдержка отрасли не оказывалась. Администрация Казани согласилась рассрочить платежи, перенесенные с 2020 года.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рекламный рынок в первых трех кварталах 2020 года упал в среднем на 26%.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Казани рассчитывают собрать более 2 млрд рублей за счет неналоговых доходов, арендных платежей, наружной рекламы и продажи имущества.