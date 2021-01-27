В Елабужском районе вновь заработала переправа через Каму
В Татарстане вновь заработала переправа через Каму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ледовую переправу через Каму в Елабужском районе закрывали из-за потепления. С 6 часов утра переправа вновь заработала. Проехать на другой берег можно по пути от села Покровского до поселка Красный Ключ.
Напомним, переправу по маршруту Покровское — Красный Ключ открыли 17 декабря. Ее протяженность составляет 700 метров.
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