В Елабужском районе вновь заработала переправа через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

В Татарстане вновь заработала переправа через Каму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ледовую переправу через Каму в Елабужском районе закрывали из-за потепления. С 6 часов утра переправа вновь заработала. Проехать на другой берег можно по пути от села Покровского до поселка Красный Ключ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Напомним, переправу по маршруту Покровское — Красный Ключ открыли 17 декабря. Ее протяженность составляет 700 метров.



Ольга Плешкова