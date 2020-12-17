В Татарстане открыли ледовую переправу Покровское — Красный Ключ

В четверг в Татарстане открыли ледовую переправу через Каму между Елабужским и Нижнекамским районами. Она действует по маршруту Покровское — Красный Ключ.

Протяженность переправы — 700 метров. Движение двухстороннее, ширина одной полосы 20 метров.

Проезжать по ней могут автомобили до 3,5 тонны, сообщают в МЧС Татарстана. Предполагается, что за смену она будет пропускать до 200 автомобилей.

Напомним, до этого в Татарстане открыли уже три переправы. Две из них через Волгу (Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон), а также через Каму (Соколка — Новый Закамский).