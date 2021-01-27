СМИ: у депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 млрд рублей

У депутата Госдумы Сергея Сопчука изъяли «золотые» активы на 38 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Генпрокуратура установила, что Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности. Ведомство считает, что он оказывал противодействие следствию и скрывал сведения о доходах от администрации президента.

Согласно материалам дела, с 2011 по 2020 год Сопчук вложил лично и через подконтрольные предприятия более 1 млрд рублей в ООО «Терней Золото», разрабатывающее золотые и серебряные месторождения «Салют» и «Приморское». Когда он получил почти 100% акций компании, он передал их сестре — Людмиле Стуковой. Надзорное ведомство считает, что сделка имела фиктивный характер — руководил компанией по-прежнему Сопчук.

По требованию Генпрокуратуры Замоскворецкий суд Москвы признал требование о взыскании с депутата Госдумы Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото». Стоимость компании оценивается 38,5 млрд рублей.



Ольга Плешкова