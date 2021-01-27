В Челнах женщина отсудила деньги у владелицы овчарки, собака которой загрызла ее цвергшпица

Владелица овчарки в Набережных Челнах, собака которой загрызла цвергшпица местной жительницы, должна будет выплатить ей больше 30 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте Набережночелнинского городского суда.



Инцидент произошел в июле 2020 года. Дочь женщины гуляла с собачкой по кличке Гетсби породы немецкий цвергшпиц. Во время прогулки на животное набросилась овчарка ответчика и загрызла его. Собака умерла из-за паралича дыхательного центра мозга, вследствие нарушения целостности спинного мозга, вызванное переломом тела 4 и 5 шейных позвонков.



realnoevremya.ru (архив)

Владелица собаки обратилась с иском в суд. Она потребовала возместить ей стоимость погибшей собаки в 28000 рублей, причиненный моральный вред 50000, расходы по оплате оценки в размере 6000 рублей, расходы на вскрытие собаки в размере 517 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1355 рублей 51 копейка.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ответчика стоимость собаки в размере 28000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5000 рублей, судебные расходы. Решение суда в силу не вступило.

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Ольга Плешкова