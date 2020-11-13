Зарезавший кота казанец останется в колонии строгого режима

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана признала законным приговор, вынесенный казанцу за убийство кота. Он останется в колонии строгого режима до окончания срока.

Ранее мужчину осудили на 1 год и 6 месяцев по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Было установлено, что в декабре 2019 года житель Казани находился в гостях у знакомой. Напившись, он перерезал горло коту хозяйки квартиры. После этого осужденный несколько раз ударил тело животного и швырнул его об стену.

Вину казанец признал частично.

Напомним, расследование дела завершилось в апреле 2020 года. 29-летнему мужчине грозил срок до 5 лет.