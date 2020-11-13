Зарезавший кота казанец останется в колонии строгого режима
Коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана признала законным приговор, вынесенный казанцу за убийство кота. Он останется в колонии строгого режима до окончания срока.
Ранее мужчину осудили на 1 год и 6 месяцев по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Было установлено, что в декабре 2019 года житель Казани находился в гостях у знакомой. Напившись, он перерезал горло коту хозяйки квартиры. После этого осужденный несколько раз ударил тело животного и швырнул его об стену.
Вину казанец признал частично.
Напомним, расследование дела завершилось в апреле 2020 года. 29-летнему мужчине грозил срок до 5 лет.
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