Татарстанцев предупредили о тумане, гололедице и сильном ветре
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в среду, 27 января.
Завтра в Татарстане и в Казани ночью и утром прогнозируется туман, на дорогах сильная гололедица. Днем в республике ожидается сильный южный ветер порывами до 16 м/с.
Напомним, по предварительному прогнозу синоптиков, в Татарстане до конца января сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом.
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