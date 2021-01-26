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Татарстанцев предупредили о тумане, гололедице и сильном ветре

17:11, 26.01.2021
Татарстанцев предупредили о тумане, гололедице и сильном ветре
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в среду, 27 января.

Завтра в Татарстане и в Казани ночью и утром прогнозируется туман, на дорогах сильная гололедица. Днем в республике ожидается сильный южный ветер порывами до 16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по предварительному прогнозу синоптиков, в Татарстане до конца января сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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