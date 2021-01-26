Молочный бизнес башкир в Татарстане подешевел в 10 раз после оценки

Переоценили

Имущественный комплекс обанкротившегося молокозавода ООО «Сабинский молочный комбинат» готовится к продаже с торгов. Как ранее писало «Реальное время», у входившего в структуру башкирской группы компаний «Башмилк» предприятия обнаружились активы балансовой стоимостью в 579 млн рублей. Из этой суммы около 480 млн рублей составляет балансовая стоимость недвижимости предприятия и оборудования, еще 53 с небольшим млн рублей приходилось на различные автомобили.

Однако результаты проведенной оценки имущества (отчеты оценщика имеются в распоряжении «Реального времени») свидетельствуют, что реальная стоимость этих объектов может оказаться гораздо ниже. Согласно этим отчетам, здания и земля завода балансовой стоимостью в 215 млн рублей оценены в 10 раз ниже — в 21,4 млн рублей. Производственное оборудование на 264 млн рублей потеряло чуть меньше — его оценили в 36,9 млн рублей. Автопарк предприятия в 38 машин оценили в 5,7 млн рублей — тоже почти в 10 раз ниже баланса. Таким образом, имущество предприятия, по версии оценщика, стоит около 64 млн рублей.

Пока не подготовлена оценка «дебиторки» «Сабинского молочного комбината» на 44 млн рублей, но ситуацию она вряд ли изменит: почти весь долг приходится на ООО «Милка» — это еще одно предприятие из ГК «Башмилк», в котором в сентябре ввели процедуру наблюдения.

Имущественный комплекс обанкротившегося молокозавода ООО «Сабинский молочный комбинат» готовится к продаже с торгов. Фото: saby.tatarstan.ru

К банкротству «Башмилка» добавились уголовные дела

Напомним, что конкурсное производство на «Сабинском молочном комбинате» стартовало этим летом. При этом уже на момент введения конкурсного производства сумма требований кредиторов превышала 1,4 млрд рублей, крупнейшим кредитором с требованиями в 990 млн рублей был «Россельхозбанк», вторым по величине — Сбербанк.

Долги проистекали из договоров поручительства за другие предприятия «Башмилка», ООО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и ООО «Чекмагушевский молочный завод», а также по кредиту, который выдан лично владельцу «Башмилка» Александру Никитину владельцем компании «Аквамак-процессинг», уфимским бизнесменом Олегом Макаренко.

Надо заметить, что другие предприятия ГК «Башмилк», известной благодаря брендам «Честное коровье», «Край курая» и входившей в топ-20 российских переработчиков молока еще в 2018 году, чувствуют себя не лучше. Помимо «Сабинского молочного комбината» и упомянутого уже ООО «Милка», банкротные процедуры введены и на «Дюртюлинском комбинате молочных продуктов» и на «Чекмагушевском молочном заводе», а также в управляющей компании «Агрохолдинг Башмилк».

Личным банкротом стал и владелец холдинга Александр Никитин — в отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов по иску Сбербанка. Параллельно с этим в Советском районном суде Уфы рассматривается уголовное дело в отношении Никитина. Его обвиняют в невыплате зарплаты 300 сотрудникам группы «Башмилк» (ч. 2 ст. 145.1 УК), задолженность перед которыми, по данным следствия, превышала 24 млн руб., а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

Основанием для последних двух статей стал тот самый кредит на 100 млн рублей, выданный Никитину Олегом Макаренко и так и не возвращенный. Обвинение полагает, что «с целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания обвиняемый осуществлял взаиморасчеты через своих родственников и близких». Ранее Никитин находился под подпиской о невыезде, но в сентябре суд изменил меру пресечения на домашний арест — суд счел, что подсудимый нарушал условия подписки, общаясь с адвокатом потерпевшего и покидая свой дом по ночам.



В Татарстане также идет процесс в отношении бывшего директора ООО «Сабинский молочный комбинат». Его обвиняют в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов. По версии следствия, в сентябре — октябре 2019 года директор молкомбината рассчитался с контрагентами не через расчетный счет предприятия. При этом долги комбината по налогам составляли 6,6 млн рублей. В итоге кредиторам «напрямую» было перечислено 2,8 млн рублей, подчеркивают в прокуратуре.

В Татарстане также идет процесс в отношении бывшего директора ООО «Сабинский молочный комбинат». Фото: saby.tatarstan.ru

Свою вину уже бывший директор молкомбината не признал. Он находится под подпиской о невыезде. В ходе следствия наложен арест на принадлежащие предприятию нежилые помещения общей стоимостью свыше 10 млн рублей.

Александр Артемьев