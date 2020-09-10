Суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов директора Сабинского молкомбината

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего бывшего директора ООО «Сабинский молочный комбинат». Его обвиняют в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Сабинский районный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в сентябре — октябре 2019 года директор молкомбината рассчитался с контрагентами не через расчетный счет предприятия. При этом долги комбината по налогам составляли 6,6 млн рублей. В итоге кредиторам «напрямую» было перечислено 2,8 млн рублей, подчеркивают в прокуратуре.

Свою вину обвиняемый не признал. Он находится под подпиской о невыезде. В ходе следствия наложен арест на принадлежащие предприятию нежилые помещения общей стоимостью свыше 10 млн рублей.

Ранее уже сообщалось, что уклонение от уплаты налогов выявили сотрудники БЭП и ПК МВД по Татарстану.

Напомним, что на самом предприятии запущена начальная процедура банкротства. Сам комбинат входит в структуру башкирской группы компаний «Башмилк» бизнесмена Александра Никитина.