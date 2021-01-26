Минспорта Татарстана ведет переговоры по проведению в Казани мировых соревнований по фехтованию и плаванию

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о переговорах по проведению в Казани Кубка мира по фехтованию и Первенства мира по плаванию среди спортсменов до 18 лет.

Всего в 2021 году в республике планируется 17 крупных соревнований, из них девять международных. В прошлом году в РТ провели 32 крупных соревнования, из них восемь международных, добавил Леонов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в декабре прошло обсуждение чемпионата мира FINA по водным видам спорта 2025 года. Он должен пройти в Казани.