Житель Лениногорска не мог продать автомобиль из-за долга в 50 тысяч рублей

36-летний житель Лениногорска погасил долг, сумма которого из-за длительной неуплаты достигла 50 тысяч рублей, чтобы продать автомобиль. Об этом сообщает УФССП по Татарстану.



Мужчина не мог продать авто, так как приставы вынесли запрет на его регистрационные действия из-за неуплаты долга. Помимо долга, мужчине пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей за неуплату задолженности в срок.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в 2020 году судебные приставы взыскали более 2,7 млрд рублей задолженностей по налогам.

В декабре сообщалось, что в Челнах арестовали пассажирский микроавтобус за долг по налогам в 139 тысяч рублей.