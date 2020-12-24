В Набережных Челнах арестовали пассажирский микроавтобус за долг по налогам в 139 тысяч рублей
В Набережных Челнах поставлен на штрафстоянку пассажирский микроавтобус, чей владелец имеет долг по налогам в 139 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФНС РФ по РТ.
Эвакуацию автомобиля провели во время совместного рейда налоговых органов, ГИБДД и судебных приставов-исполнителей, которые активизировали взыскание недоимки. В случае неуплаты транспортное средство будет выставлено на продажу в рамках исполнительного производства, отметили в пресс-службе УФНС РФ по РТ.
Для исключения подобных инцидентов налоговые органы рекомендуют погасить задолженность по налогам.
Ранее в Татарстане уже арестовывали автомобили из-за неуплаты налогов.Общество Татарстан
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