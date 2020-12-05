В Казани обсудили проведение чемпионата FINA в 2025 году

В Казани прошло обсуждение чемпионата FINA по водным видам спорта 2025 года. Он должен пройти в столице Татарстана.

В совещании приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Также условия мероприятия обсуждали исполнительный директор Международной Федерации плавания Корнель Маркулеску, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

Участники обсудили ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой спортивных объектов, размещением спортсменов и представителей делегаций, обеспечением безопасности участников турнира и другие вопросы.

О решении снова провести ЧМ по водным видам спорта в Казани стало известно в прошлом году. О ситуации с подготовкой к этим турнирам «Реальному времени» рассказывал министр спорта РТ Владимир Леонов.



