За пост президента ФНЛ поборются 2 кандидата — Алаев и Шабанов

Футбольная национальная лига (ФНЛ) завершила процесс регистрации кандидатов на пост президента организации. Всего за вакантную должность поборются два кандидата.

13 клубов лиги выдвинули в качестве претендента генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева. 2 команды выдвинули кандидата в лице исполнительного директора ФНЛ Ивана Шабанова.

Выборы президента ФНЛ пройдут на заседании общего собрания клубов лиги, намеченного на 25 февраля.

Напомним, в конце прошлого года в отставку со своего поста ушел президент ФНЛ Игорь Ефремов. Он возглавлял организацию все 10 лет с момента создания лиги.