«Татнефть» объявляет о конкурсе на соискание грантов!

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Компания «Татнефть» объявляет о проведении VI конкурса на соискание грантов ПАО «Татнефть».

К участию в конкурсе принимаются проекты, реализуемые на территории производственной деятельности ПАО «Татнефть» (Республика Татарстан).

В конкурсе могут принять участие как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие виды деятельности, соответствующие направлениям конкурса.

Конкурс проводится по восьми номинациям: защита уязвимых слоев населения; семья, материнство, отцовство и детство; здоровый образ жизни и туризм; наука, образование и просвещение; культура и искусство; сохранение исторического наследия; охрана окружающей среды и защита животных; молодежные проекты.

Прием заявок организован на сайте www.bf-tatneft.ru, завершится 5 марта 2021 года, в 17.00. Итоги конкурса будут подведены во II квартале 2021 года.

Более подробно ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайтах: www.bf-tatneft.ru и www.tatneft.ru («Благотворительные программы Татнефти»). Телефон для справок: 8(987)-210-03-80, 8 (8553) 38-71-36, эл. почта: grants@bf-tatneft.ru.

Конкурс грантов Компании нацелен на повышение эффективности социальных инвестиций Компании и активное вовлечение населения в решение актуальных социальных вопросов региона. За пять лет существования конкурса поддержку получили порядка 400 проектов на общую сумму 370 млн рублей.

Выделенные «Татнефтью» гранты будут направлены на реализацию новых социальных проектов, повышающих благосостояние и качество жизни общества в соответствии с целями устойчивого развития, которых придерживается Компания.

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