В Казани еще на одном перекрестке начали фиксировать нарушения «левых поворотов»

Фото: Максим Платонов

С 21 января 2021 года на перекрестке улиц Тихомирнова — Роща Фрунзе — Туфана Миннуллина при движении со стороны улицы Роща Фрунзе начали фиксировать на камеру нарушения «левых поворотов». Ранее 5 декабря 2020 года там был установлен дорожный знак «Движение прямо или направо», сообщили в ГИБДД МВД по РТ.

24 января к ответственности за левый поворот на данном перекрестке уже привлекли больше тысячи собственников транспортных средств.

Ранее появилась схема казанских камер на дорогах, которые снимают повороты налево — «Реальное время» приводит список. Они были установлены на 19 перекрестках и введены в эксплуатацию еще 23 декабря. Опыт Казани в 2021 году планируется распространить на другие крупнейшие города республики — Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск.