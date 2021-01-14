В Альметьевске и Набережных Челнах начнут фиксировать нарушения правил поворота налево

Фото: Максим Платонов

Татарстанская ГИБДД представила журналистам новый проект — автоматические камеры, фиксирующие поворот налево и разворот на перекрестках, где это запрещено. Они были установлены на 19 перекрестках и введены в эксплуатацию еще 23 декабря, и первые «письма счастья» нарушители уже получили.

Штраф за левый поворот в запрещенном месте составляет от 1000 до 1500 рублей, при автоматической фиксации нарушений он выписывается по нижней планке.

Как сообщили в ГИБДД, опыт Казани в 2021 году планируется распространить на другие крупнейшие города республики — Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в декабре 2020 года на дорогах столицы республики появятся камеры фотовидеофиксации нового поколения.