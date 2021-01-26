«Ак Барс» опустился на вторую строчку в Индексе силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

Прежний лидер рейтинга казанский «Ак Барс» опустился на одну строчку вниз и теперь занимает вторую строчку. Команда Дмитрия Квартальнова на неделе проиграла рижскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву», из-за чего потеряла лидерство в Индексе.

Новым лидером стал магнитогорский «Металлург», который до этого занимал второе место в рейтинге. Тройку замкнул московский ЦСКА, поднявшийся на три пункта вверх.

Наибольший скачок по таблице совершил СКА. Питерский клуб поднялся сразу на семь строчек.

Напомним, «Ак Барс» удерживал лидерство в Индексе силы команд КХЛ на протяжении последних пяти недель.