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«Ак Барс» опустился на вторую строчку в Индексе силы команд КХЛ

12:11, 26.01.2021
«Ак Барс» опустился на вторую строчку в Индексе силы команд КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

Прежний лидер рейтинга казанский «Ак Барс» опустился на одну строчку вниз и теперь занимает вторую строчку. Команда Дмитрия Квартальнова на неделе проиграла рижскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву», из-за чего потеряла лидерство в Индексе.

Новым лидером стал магнитогорский «Металлург», который до этого занимал второе место в рейтинге. Тройку замкнул московский ЦСКА, поднявшийся на три пункта вверх.

Наибольший скачок по таблице совершил СКА. Питерский клуб поднялся сразу на семь строчек.

Напомним, «Ак Барс» удерживал лидерство в Индексе силы команд КХЛ на протяжении последних пяти недель.

СпортХоккей
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