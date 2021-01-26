Орсер объяснил причины расставания с фигуристкой Медведевой

Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер объяснил причины расставания с чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Он работал с российской фигуристкой более двух лет.

По словам Орсера, спортсменка решила остаться в России из-за мамы, которая не могла переехать с ней в Канаду в условиях ограничений по коронавирусу.

«У нее есть виза, которая отличается от визы ее матери. Гарантий не было, но у нее было больше шансов вернуться. Она была в Японии в то время. Но она не хотела ехать сюда без мамы, которая является важной частью ее повседневной жизни. Поэтому она решила вернуться в Россию. Мы регулярно проводили занятия по FaceTime, но для нее это становилось все тяжелее, и поэтому она сделала этот шаг», — сказал Орсер.

Евгения Медведева. Фото: fsrussia.ru

Медведева переехала тренироваться в Канаду после Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018-м году, где уступила Алине Загитовой в одиночном женском катании.

Перед началом текущего сезона в фигурном катании россиянка вернулась в тренерскую группу Этери Тутберидзе.