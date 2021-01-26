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В Казани рассматривают дело замглавы центра «Э» за взятки

08:33, 26.01.2021
В Казани рассматривают дело замглавы центра «Э» за взятки
Фото: «Реальное время»

В Советском районном суде Казани продлили меру пресечения 35-летнему замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Ренату Халимову. Его обвиняют в получении взятки на сумму 440 тыс. рублей.

На заседании было оглашено обвинение. По версии сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ, Халимов в 2015—2020 годах получал незаконные вознаграждения деньгами, шинами, стройматериалом и услугами — за ограждение одного жителя Казани от полицейских проверок и уголовного преследования.

Вину обвиняемый не признает. На следующем заседании суд планирует перейти к допросам свидетелей.

Халимова оставили под стражей до 30 июня.

Подробности дела — в репортаже «Реального времени».

Ольга Плешкова
Происшествия Татарстан
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