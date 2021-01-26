В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

В Госдуме предложили освободить граждан , которые впервые регистрируют юридическое лицо или ИП, от уплаты госпошлины. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев.

В письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова он отметил, что процедуру регистрации новых предприятий могут необходимо упростить ради повышения уровня малого и среднего бизнеса в ВВП.

Фото: duma.gov.ru

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей», — цитирует текст обращения RT.

Сейчас при регистрации юрлица госпошлина составляет 4 тыс. рублей, а при регистрации ИП — 800 рублей.



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Ольга Плешкова