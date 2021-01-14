По роману «1984» Джорджа Оруэлла снимут мини-сериал

Независимая киностудия Wiip создаст сериал на основе романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Ожидается выход пяти серии.

Продюсеры адаптируют пьесу, премьера которой состоялась в 2013 году в Ноттингемском театре в Великобритании. Продюсерами телепроекта станут авторы спектакля Айк и Макмиллан. Они отметили, что сериал будет «новой смелой версией» истории Оруэлла в мире, в которой много дезинформации.

Фото: pxhere.com

— Пока мир борется с демократией и правительством в эпоху тотальной слежки, фейковых новостей и упадка правды, актуальность шедевра Оруэлла неоспорима. Маленький экран кажется естественным обиталищем для этого портрета общества, в котором люди доверяют своим экранам больше, чем миру за их окнами, — передает их слова Deadline.

В романе «1984» показывается общество, подавленное диктатурой Большого Брата, который ради сохранения абсолютной власти тщательно контролирует каждого жителя страны.

Спектакль Айка и Макмиллана получил скандальную известность из‑за шокирующего переосмысления взглядов Оруэлла на проблемы пропаганды, войны и массовой слежки. Главного героя, Уинстона Смита, показали в жестоких сценах пыток, когда он боролся с притеснениями Большого Брата. В СМИ появлялась информация об обмороках и приступах рвоты у зрителей при просмотре постановки в зале.

В 2020 году знаменитая антиутопия «1984» вошла в топ-10 самых популярных электронных книг у россиян.



Татьяна Леухина