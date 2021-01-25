В Татарстане на трассе М7 применили чистую соль для борьбы с гололедом

В Татарстане на участке трассы М-7 применили чистую соль для борьбы с гололедом. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ее использовали на участке км 1011 — км 1061 трассы М-7, проходящем через Елабужский, Тукаевский районы, Набережные Челны и подъездной дороги к Ижевску. В Татарстане подобную технологию химического способа борьбы с гололедом применяют впервые. На других участках в основном используется комбинированный метод, когда основная часть дорожного покрытия обрабатывается песко-соляной смесью и лишь небольшие участки чистой солью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для применения этих противогололедных материалов приобрели современную технику, которая может распределять от 5 до 50 граммов соли на кв. м. и рассолов в зависимости от температуры воздуха и состояния покрытия. Возле ОЭЗ «Алабуга» построили склад для хранения чистых хлоридов.

Этой ночью в Казани на ночную уборку улиц от снега выйдут 71 дорожный рабочий и 395 единиц спецтехники.



Татьяна Леухина