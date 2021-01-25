В Казани ночью на уборку улиц выйдут 395 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани в ночь на 26 января на ночную уборку улиц от снега выйдут 71 дорожный рабочий и 395 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.



Вывозить снег планируется со следующих улиц: 2-я Туринская, Айдинова, Баумана, Большая, Братьев Касимовых, Гагарина, Тази Гиззата, Гоголя, Горького, Парижской Коммуны, Петербургской,Пушкина, Сыртлановой, Тельмана, Шмидта и других участков.

Фото: kzn.ru

Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Сегодня в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ предупредили: из-за потепления на автобусных полосах образовалась снежная каша, у остановок большие лужи. Автобусы вышли на маршруты по расписанию, но могут задержаться.



Татьяна Леухина