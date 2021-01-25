Казань будущего представили авторы ролика CYBERTAT 2077

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Ролик о Казани будущего показал, как могла бы выглядеть татарстанская столица в эстетике компьютерной игры Cyberpunk 2077. Авторы видео умело скрестили артефакты из воображаемого будущего с привычными реалиями родного города.

Ролик начинается с заявления о населении Казани — по мнению создателей, в городе живут более 7,6 млн людей и еще 1,3 млн киборгов. Далее следуют пейзажи столицы РТ, дополненные рекламой в духе киберпанка.

Главный герой ролика заходит в закусочную будущего, где люди остаются наедине со своими гаджетами. Он заказывает праздничный набор эчпочмаков и улетает на своих «Жигулях» с номером «Tatarin 116» под песню Супералисы.

Видео опубликовал проект Tatarstan News. Он уже отметился серией роликов про президента Татарстана Рустама Минниханова.