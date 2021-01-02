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Мультяшный Минниханов пожелал татарстанцам не сходить с пути, как казанские трамваи

13:17, 02.01.2021
Мультяшный Минниханов пожелал татарстанцам не сходить с пути, как казанские трамваи
Фото: кадр видео

В новой серии мультфильма про президента Татарстана Рустама Минниханова глава республики желает зрителям не сходить с пути, как казанские трамваи. Анимационный ролик опубликовал Tatarstan News.

Очередная серия мультфильма называется «Новогоднее обращение Рустама Минниханова».

«Желаю, чтобы в следующем году не нужно было носить маски, границы были открыты, все были здоровы. Желаю не сходить с пути, как казанские трамваи, и не перегореть на работе, как казанские автобусы. Долго не гуляйте», — сказал мультяшный Минниханов.

Ранее Минниханов уже неоднократно становился героем мультфильмов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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