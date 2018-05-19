Список персон

Киясов Андрей Павлович

Образование и наука
Киясов Андрей Павлович

Общая информация

Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

Родился в г. Бугульма Татарской АССР.

Образование:

Окончил Казанский медицинский институт, педиатрический факультет (1985 г.), аспирантуру Казанского медицинского института.

Трудовая деятельность:

С мая 2012 г. — директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

Член-корреспондент АН РТ (1995 г.).
Эксперт Инвестиционно-Венчурного фонда РТ технопарка «Идея».

Лучший преподаватель года КГМУ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Карла Маркса, 74
  • Телефон: +7(843) 236-78-92
  • Email: medbiol@kpfu.ru

Дата последнего обновления: 19.05.2018

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