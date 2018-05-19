Киясов Андрей Павлович
Общая информация
Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Родился в г. Бугульма Татарской АССР.
Образование:
Окончил Казанский медицинский институт, педиатрический факультет (1985 г.), аспирантуру Казанского медицинского института.
Трудовая деятельность:
С мая 2012 г. — директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Член-корреспондент АН РТ (1995 г.).
Эксперт Инвестиционно-Венчурного фонда РТ технопарка «Идея».
Лучший преподаватель года КГМУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Карла Маркса, 74
- Телефон: +7(843) 236-78-92
- Email: medbiol@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018